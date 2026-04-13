Eine neue Ära in Ungarn ist angebrochen

Das war einer von Ungarns historischen Tagen der Befreiung: Das System Orban ist gebrochen. Peter Magyar, der Oppositionsführer aus Orbans eigener Partei, hat das System mit Orbans eigenen Waffen geschlagen: durch Direktmandate in den 106 Einzelwahlkreisen, die Orban eigentlich für sich und seine Klientel „reserviert“ hatte.