Die Ungarn haben heute für ihre Freiheit gekämpft

Die Ungarn kämpften heute an den Wahlurnen gegen die Betonmauer das Wahlsystem, in welchem Stimmen für Orbán (am Land) mehr Gewicht haben als jene (in den Städten) für die Opposition. Ungarn ist tief gespalten in zwei Welten zwischen Stadt – Land, Alt – Jung, und die Emotionen gehen so hoch, dass es an ein Wunder grenzt, wie gewaltlos der Wahlkampf verlaufen ist.