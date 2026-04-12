So kommentiert heimische Politik die Ungarn-Wahl

Abrechnung mit Orbán-Regierung

Doch die Außenministerin rechnete auch mit der abgewählten Orbán-Regierung ab: „In den letzten Wochen gab es etliche Medienberichte, die nahelegen, dass die ungarische Regierung eine Standleitung nach Moskau eingerichtet hatte. Ich erwarte, dass die Vorwürfe umfassend aufgeklärt werden.“ Sie wolle das beim nächsten Rat der EU-Außenminister auf die Agenda bringen.