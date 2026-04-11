Hallein stolpert, Bramberg rettet zu neunt Remis

Am Ende konnte es Schwarzach-Coach Mario Krimbacher selbst nicht fassen. „Nach den letzten vier Spielen über zumindest 70 Minuten so eine Leistung – Wahnsinn. Ich bin super happy über die unerwarteten Punkte.“ Beim 3:2 gegen Titelkandidat Hallein kehrte das Glück aber auch zu den Pongauern zurück. „Drei Fehlentscheidungen waren spielentscheidend“, rechnete Hallein-Coach Christoph Lessacher nach. Erst wurde seinem Team ein Tor strittig aberkannt. Dann fiel Hamidovic beim Elfer zum 0:1 eine kuriose Torraubregel auf den Kopf: Bei Trikotvergehen ohne Chance auf den Ball als letzter Mann gibt es weiter die Doppel-Bestrafung aus Torraub-Rot und Elfer. Und beim 2:1 wurde ein mögliches Foul an Auer nicht geahndet. Half nicht. Grödig, das Interesse an Austria-Kicker Luka-Nils Sandmayr bekundet, liegt zwei Wochen vorm Direktduell nun drei Zähler vorne.