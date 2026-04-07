Beben in Bischofshofen: Jetzt spricht Reiter!

„Der BSK und Bischofshofen gehören zusammen“

Selbst pocht der Sportklub mit seiner Aussendung unter anderem auf die fast hundertjährige Geschichte, die Patrick Reiter selbst seit mehr als zehn Jahren maßgeblich mitgestaltet. Man stehe für Breite und Spitze, für Sport und gesellschaftliche Verantwortung und für ein funktionierendes System, sieht es der BSK, der unbedingt in Bischofshofen bleiben möchte. Und: „Der BSK und Bischofshofen gehören zusammen.“ Verbindliche Worte, die man in den vergangenen Jahren so überhaupt nicht gewohnt war.