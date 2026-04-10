Bischofshofen und Seekirchen feiern Derbysiege

Den Kampf konnte man den Pinzgauern an diesem Abend vor einer Trauerkulisse von nur 74 Zuschauern allerdings nicht absprechen. Die Hausherren nutzten eine der vielen Unsicherheiten von BSK-Schlussmann Alexander Hillebrand und erzielten durch den zuvor glücklosen Da Silva noch den 1:2-Anschlusstreffer. Das Schlusswort hatten dann aber doch die abgezockteren Pongauer, setzten mit dem Treffer von Orlando-Rahim Azzef zum 3:1 den Deckel auf die Partie. „Wir sind eine extrem junge Mannschaft und Spielen viel mit Bauchgefühl. Wir versuchen, kreativ zu sein. Das gelingt uns ganz gut“, erklärte Derbysieger Kahrimanovic abschließend.