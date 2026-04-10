Blitztreffer ebneten den Weg zum Sieg

Zum Start der 20. Salzburger Liga-Runde ging es gleich Schlag auf Schlag. Leader Grödig verteidigte Platz eins durch ein glückliches 3:2 gegen Henndorf und erzielte dabei ebenso ein Tor ein der ersten Spielminute wie auch Straßwalchen beim 3:0 gegen Anif.
54 Sekunden dauerte es, bis es im Henndorfer Gehäuse schepperte. David Hillebrand brachte den Spitzenreiter vom Untersberg gleich auf Kurs. Der danach ordentlich ins Schwitzen kam. „Zum Glück hat David dann am Ende das 3:2 gemacht. Er war unser Matchwinner“, stöhnte Trainer Arsim Deliu nach getaner Arbeit. Nachsatz: „Wir haben einiges aufzuarbeiten.“
Ähnlich startete Straßwalchen, das im Fünfkampf um Rang drei steckt, ins Spiel gegen Anif, wo Ex-Profi Brandner im Sommer aufhören wird. Johnson ließ einen Pass durch, lief weiter und wurde umgehend von Chudoba bedient. Den folgenden Querpass verwertete Nico Oberascher mutterseelenallein am zweiten Pfosten nach nur 40 Sekunden. „Danach war es viel Kampf und Krampf. Aber mit den beiden Toren am Ende war der Sieg dann verdient“, fand Hausherren-Trainer Maxl Scharrer. Wie bei Grödig machte auch hier der erste Schütze den Sack mit dem Tor zum Endstand zu.
Kantersieg gegen Vorgänger
Derweil traf der SAK mit Trainer Florian Königseder auf dessen Vorgänger Paul Zeyringer mit Schlusslicht Hallwang. Nach frühem Schreckmoment – Lürzer kugelte sich im Laufduell die Schulter aus, konnte aber weitermachen – feierte Blau-Gelb einen klaren 5:1-Sieg. „Wir finden immer besser rein und man merkt, dass jetzt Personal und Spaß voll da sind“, fand Königseder.
Einen Punkt gegen die mögliche Abstiegsrelegation feierte Anthering in Eugendorf beim 2:2. Die Gäste gingen früh in Front, weil Nagl nach weitem Ball und Flanke frei zum Abschluss kam. Nachdem Moser nach verpatzter Kurz-Abstoßvariante und Offenbacher das Spiel gedreht hatten, gelang Högler nach Direktabnahme einer Ecke im Rückraum das Tor zum Endstand. „Er hat seinen Fehler vor dem 1:1 selbst ausgebügelt. Am Ende geht das Remis in Ordnung“, resümierte Anthering-Sektionsleiter Hans Peter Hofmann.
Wichtige Punkte für den Klassenerhalt
Im Mittelständlerduell zwischen Neumarkt und Thalgau machten die Heimischen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt, siegten mit 4:1. Das 1:0 nach Alleingang von Atiabou glich zwar Nussbaumer nach üblich-starker Vorarbeit von Mrkonjic noch aus. Ein 30-Meter-Kracher von Krasniqi, der sich ein Cut an der Lippe zuzog und ins Krankenhaus musste, sowie ein Foulelfer von Atiabou brachten die Wallerseer aber auf Kurs. Nach der Pause staubte Erdogan nach Corner zum Endstand ab. „Das tut doppelt gut“, atmete Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer durch.
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