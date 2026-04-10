Blitztreffer ebneten den Weg zum Sieg

Ähnlich startete Straßwalchen, das im Fünfkampf um Rang drei steckt, ins Spiel gegen Anif, wo Ex-Profi Brandner im Sommer aufhören wird. Johnson ließ einen Pass durch, lief weiter und wurde umgehend von Chudoba bedient. Den folgenden Querpass verwertete Nico Oberascher mutterseelenallein am zweiten Pfosten nach nur 40 Sekunden. „Danach war es viel Kampf und Krampf. Aber mit den beiden Toren am Ende war der Sieg dann verdient“, fand Hausherren-Trainer Maxl Scharrer. Wie bei Grödig machte auch hier der erste Schütze den Sack mit dem Tor zum Endstand zu.