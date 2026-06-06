Lego bringt absolutes Rekord-Set auf den Markt

Preis startet bei 750 Euro

Besonders sei der Buntglasfenster-Effekt durch transparente Elemente. Das Set soll ab 1. November online erhältlich sein. Der Preis beginnt laut Kathpress bei 649 Pfund, was etwa 750 Euro entspricht. Die geschätzte Bauzeit liegt bei 25 bis 35 Stunden – deutlich weniger als die voraussichtlich 150 Jahre des realen Vorbilds: In den 2030er-Jahren soll das Gotteshaus komplett fertiggestellt werden. Es gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Spanien.