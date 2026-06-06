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12.000 Teile

Lego bringt absolutes Rekord-Set auf den Markt

Wirtschaft
06.06.2026 16:27
Der Spielzeug-Nachbau der nunmehr höchsten Kirche der Welt misst 62 Zentimeter bis zur Spitze.
Der Spielzeug-Nachbau der nunmehr höchsten Kirche der Welt misst 62 Zentimeter bis zur Spitze.(Bild: LEGO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Spielwarenhersteller Lego feiert den 100. Todestag von Star-Architekt Antonio Gaudí am 10. Juni und haut bei dem neuen Bausatz ordentlich auf den Putz.

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Der Bauablauf solle die Entwicklung der Sagrada Família und verschiedene Baustadien nachvollziehbar machen. Das Modell besteht laut den Angaben aus 12.060 Teilen und ist, fertig aufgebaut, 62 Zentimeter hoch, wie laut Kathpress im dänischen Billund mitgeteilt wurde.

Preis startet bei 750 Euro
Besonders sei der Buntglasfenster-Effekt durch transparente Elemente. Das Set soll ab 1. November online erhältlich sein. Der Preis beginnt laut Kathpress bei 649 Pfund, was etwa 750 Euro entspricht. Die geschätzte Bauzeit liegt bei 25 bis 35 Stunden – deutlich weniger als die voraussichtlich 150 Jahre des realen Vorbilds: In den 2030er-Jahren soll das Gotteshaus komplett fertiggestellt werden. Es gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Spanien.

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Am Mittwoch wird Papst Leo XIV. den zentralen Jesus-Christus-Turm der Basilika in Barcelona offiziell einweihen. Nach 135 Jahren löst dieser mit 172,5 Metern das Ulmer Münster (162 Meter) als höchsten Kirchturm der Welt ab.

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