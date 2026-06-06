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„Krone“-Kommentar

Kniefall der EU vor der Airline-Lobby

Kolumnen
06.06.2026 13:00
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Gerald Hofbauer
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Gerald Hofbauer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer
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Weltweit boomt der Tourismus. Einer der großen Profiteure davon ist die Luftfahrtbranche. So dürften im Vorjahr weltweit erstmals über fünf Milliarden Passagiere gezählt worden sein – so viele wie noch nie zuvor. Pro Tag finden im Mittel deutlich über 100.000 (!) Linienflüge statt. Gleichzeitig leiden die Fluglinien jedoch unter zu wenig Nachschub bei neuen Fliegern. Hersteller wie Airbus oder Boeing hinken wegen der vielen Bestellungen bei der Fertigung hinterher. Andererseits belastet der hohe Kerosinpreis infolge des Irankonflikts die Airline-Bilanzen.

Kein Wunder also, dass die Fluggesellschaften überall dort, wo sich Sparmöglichkeiten auftun, diese nutzen wollen. Aktuell sind es die Fluggastrechte, die die Airline-Lobby mit Druck auf die EU beschneiden will. Weltweit betrachtet stehen den Passagieren aufgrund von Verspätungen, Annullierungen oder Nichtbeförderung wegen Überbuchung mehrere Milliarden Euro zu. Wenngleich auch nur ein kleiner Prozentsatz seine Ansprüche geltend macht, sind es doch viele Hunderte Millionen Euro, die die Airlines jährlich auszahlen müssen.

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Diese Woche diskutierten EU-Parlament, -Rat und -Kommission darüber. Und es scheint, als hätten die Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. So dürften künftig zum Beispiel die Entschädigungsleistungen bei Verspätungen auf nur mehr ein Drittel der aktuellen Beträge stark gekürzt werden. Auf der Langstrecke gibt es dann beispielsweise nur mehr 200 statt 600 Euro. Leidtragende sind die Fluggäste, die schon jetzt auf Ansprüche verzichten, weil die Durchsetzung mühsam ist. Eigentlich sollte die EU hier ansetzen und den Zugang zu Fluggastrechten deutlich einfach machen.

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