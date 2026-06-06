Kniefall der EU vor der Airline-Lobby

Diese Woche diskutierten EU-Parlament, -Rat und -Kommission darüber. Und es scheint, als hätten die Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. So dürften künftig zum Beispiel die Entschädigungsleistungen bei Verspätungen auf nur mehr ein Drittel der aktuellen Beträge stark gekürzt werden. Auf der Langstrecke gibt es dann beispielsweise nur mehr 200 statt 600 Euro. Leidtragende sind die Fluggäste, die schon jetzt auf Ansprüche verzichten, weil die Durchsetzung mühsam ist. Eigentlich sollte die EU hier ansetzen und den Zugang zu Fluggastrechten deutlich einfach machen.