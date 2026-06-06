Experten warnen vor kilometerlangen Blechlawinen

Gleich mehrere Faktoren werden am Sonntag wohl dafür sorgen, dass es zu zahlreichen Staus auf Kärntens Autobahn-Hotsports kommen wird. Verkehrsexperten raten daher zu bestimmten Reisezeiten.
Wer sich morgen, Sonntag, auf Kärntens Autobahnen in Richtung Norden bewegt, braucht extrem starke Nerven. Denn der ÖAMTC warnt vor einem der staureichsten Tage des Jahres. Grund: Eine fatale Kombination aus dem Ende des Fronleichnam-Wochenendes und dem Ferienfinale der deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg.
Zehntausende Urlauber treten demnach zeitgleich ihre Heimreisen aus Kroatien, Slowenien und Italien an. Kärntens (übliche) Hauptstaupunkte:
Achtung: Wegen einer Radsportveranstaltung ist die Großglockner Hochalpenstraße von 7 bis 10:30 Uhr gesperrt!
Reisestart frühmorgens, oder am späten Abend
Die Verkehrsexperten raten, die Heimreise im Optimalfall entweder bereits am frühen Morgen (am besten noch vor sechs Uhr Früh), oder wenn möglich erst in den Abendstunden anzutreten.
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