Experten warnen vor kilometerlangen Blechlawinen

Wer sich morgen, Sonntag, auf Kärntens Autobahnen in Richtung Norden bewegt, braucht extrem starke Nerven. Denn der ÖAMTC warnt vor einem der staureichsten Tage des Jahres. Grund: Eine fatale Kombination aus dem Ende des Fronleichnam-Wochenendes und dem Ferienfinale der deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg.