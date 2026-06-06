Marterbauers Beamtenabbau als Schuss ins Knie

Personalabbau betrifft besonders die Finanz

Nun besteht die Sorge, dass geplante Personalkürzungen diese Bemühungen untergraben. Die Budgetsanierung soll nämlich mit einem kräftigen Abbau der Stellen im öffentlichen Sektor unterstützt werden. Ziel der Regierung ist es, bis Ende 2029 sechs Prozent des Verwaltungspersonals einzusparen. Das entspricht rund 2600 Vollzeitäquivalenten. Dabei wird ausgerechnet die Finanz besonders betroffen sein, weil Lehrer, Exekutive, Gerichtsbarkeit und Verteidigung vom Personalabbau ausgenommen sind.