Paragleiter (24) krachte in Tirol auf Landewiese

Der 24-Jährige war gegen 13 Uhr vom Startplatz bei der Bergstation der Elferlifte zu einem Flug ins Tal aufgebrochen. Rund 20 Minuten später näherte er sich bereits dem Landeplatz in Neustift. In einer Höhe von etwa 30 bis 40 Metern über dem Boden führte der Pilot plötzlich ein starkes Bremsmanöver durch.