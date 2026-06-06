Paragleiter (24) krachte in Tirol auf Landewiese

Dramatische Szenen spielten sich Samstagmittag in Neustift im Tiroler Stubaital ab: Ein 24-jähriger deutscher Gleitschirmflieger verlor kurz vor der Landung die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte aus großer Höhe auf den Boden. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.
Der 24-Jährige war gegen 13 Uhr vom Startplatz bei der Bergstation der Elferlifte zu einem Flug ins Tal aufgebrochen. Rund 20 Minuten später näherte er sich bereits dem Landeplatz in Neustift. In einer Höhe von etwa 30 bis 40 Metern über dem Boden führte der Pilot plötzlich ein starkes Bremsmanöver durch.
Kappe des Gleitschirms kippte nach vorne
Dabei geriet der Gleitschirm außer Kontrolle: „Der junge Mann pendelte nach vorne und die Kappe kippte ebenfalls nach vorne“, heißt es seitens der Polizei. In weiterer Folge konnte der Deutsche den Schirm nicht mehr kontrollieren und stürzte auf die Rasenfläche des Landeplatzes.
Der Schwerverletzte blieb nach dem Aufprall liegen und musste von den alarmierten Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend wurde er mit dem Notarztheli „Martin 8“ in die Innsbrucker Klinik geflogen.
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