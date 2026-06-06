Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Tirols größtes Gaming-Festival lädt ein

Gewinnspiele
06.06.2026 18:30
(Bild: Victor Klein)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Telfs findet am 20. und 21. Juni bereits zum dritten Mal das Gaming- und Nerd-Kultur-Event Gamers Heaven statt und setzt dieses Jahr neue Maßstäbe mit über 100 Ausstellern, einer massiv erweiterten Artist Area und einem fokus auf die regionale Indie-Game-Szene. Die „Krone“ verlost tolle Pakete anlässlich des größten Gamingevents in Tirol. 

Was als leidenschaftliches Community-Projekt begann, hat sich fest im Tiroler Veranstaltungskalender etabliert. Initiiert von Gaming-Experte Nikolaus Staudacher bietet Gamers Heaven eine bunte Mischung aus digitalen und analogen Spielwelten, sowie Platz für popkulturelle Subkulturen. „Dieses Jahr wird Tirols Gaming Festival größer, bunter und spielerischer. Über 100 Aussteller werden vor Ort sein – ob analoges oder digitales Spiel. Für jedes Interesse und für jede Altersgruppe bieten wir Angebote“, erklärt Staudacher. „Die Besucherinnen und Besucher erwarten somit zwei Tage voller Spiele, Action, Austausch und bester Unterhaltung.“

Gamers Heaven 2026: Bunter, kreativer, spielerischer
 Dieses Jahr legt das Festival besonderen Wert auf die Vielfalt der Community und stellt die Künstler in den Vordergrund. Die Artist Area ist dieses Jahr noch bunter und vielfältiger denn je und bietet Platz für alle Illustrationen, Prints, Fanarts, Comics oder handgemachte Unikate. Natürlich darf auch bei den Games die Vielfalt nicht fehlen. Neben den bekannten Titel werden auch regionale Studios und Indie-Games in den Vordergrund gerückt wie creAT, RoboLabs, Wetter, Ancient Pixel sowie Nion Forge. Preisgeldturniere in Mario Kart, Super Smash Bros. und EA FC dürfen natürlich auch nicht fehlen. 

(Bild: Victor Klein)
(Bild: Victor Klein)

Cosplay Fans aufgepasst
Am Samstag, den 20. Juni, findet um 16 Uhr der große Cosplay Craftsmanship Contest statt, bei dem herausragendes handwerkliches Können mit einem Preisgeld von 600 € belohnt wird. Am Sonntag, den 21. Juni, findet um 14:30 Uhr erstmals ein Cosplay Performance Contest (Preisgeld 300 €) statt, bei dem die aufwändig gestalteten Kostüme durch Tanz, Gesang oder Monologe zum Leben erweckt werden.

(Bild: Victor Klein)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Gamers Heaven Festivals vom 20. bis 21. Juni im Telfer SportZentrum 10 „Gamers Heaven“ Pakete bestehend aus zwei Wochenendtickets für das Gamers Heaven Festival sowie ein passendes Merchandise Paket. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
06.06.2026 18:30
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
124.272 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
102.260 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
79.511 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1359 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1038 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
963 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf