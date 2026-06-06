Tirols größtes Gaming-Festival lädt ein

Gamers Heaven 2026: Bunter, kreativer, spielerischer

Dieses Jahr legt das Festival besonderen Wert auf die Vielfalt der Community und stellt die Künstler in den Vordergrund. Die Artist Area ist dieses Jahr noch bunter und vielfältiger denn je und bietet Platz für alle Illustrationen, Prints, Fanarts, Comics oder handgemachte Unikate. Natürlich darf auch bei den Games die Vielfalt nicht fehlen. Neben den bekannten Titel werden auch regionale Studios und Indie-Games in den Vordergrund gerückt wie creAT, RoboLabs, Wetter, Ancient Pixel sowie Nion Forge. Preisgeldturniere in Mario Kart, Super Smash Bros. und EA FC dürfen natürlich auch nicht fehlen.