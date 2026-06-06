Tirols größtes Gaming-Festival lädt ein

In Telfs findet am 20. und 21. Juni bereits zum dritten Mal das Gaming- und Nerd-Kultur-Event Gamers Heaven statt und setzt dieses Jahr neue Maßstäbe mit über 100 Ausstellern, einer massiv erweiterten Artist Area und einem fokus auf die regionale Indie-Game-Szene. Die „Krone“ verlost tolle Pakete anlässlich des größten Gamingevents in Tirol.
Was als leidenschaftliches Community-Projekt begann, hat sich fest im Tiroler Veranstaltungskalender etabliert. Initiiert von Gaming-Experte Nikolaus Staudacher bietet Gamers Heaven eine bunte Mischung aus digitalen und analogen Spielwelten, sowie Platz für popkulturelle Subkulturen. „Dieses Jahr wird Tirols Gaming Festival größer, bunter und spielerischer. Über 100 Aussteller werden vor Ort sein – ob analoges oder digitales Spiel. Für jedes Interesse und für jede Altersgruppe bieten wir Angebote“, erklärt Staudacher. „Die Besucherinnen und Besucher erwarten somit zwei Tage voller Spiele, Action, Austausch und bester Unterhaltung.“
Gamers Heaven 2026: Bunter, kreativer, spielerischer
Dieses Jahr legt das Festival besonderen Wert auf die Vielfalt der Community und stellt die Künstler in den Vordergrund. Die Artist Area ist dieses Jahr noch bunter und vielfältiger denn je und bietet Platz für alle Illustrationen, Prints, Fanarts, Comics oder handgemachte Unikate. Natürlich darf auch bei den Games die Vielfalt nicht fehlen. Neben den bekannten Titel werden auch regionale Studios und Indie-Games in den Vordergrund gerückt wie creAT, RoboLabs, Wetter, Ancient Pixel sowie Nion Forge. Preisgeldturniere in Mario Kart, Super Smash Bros. und EA FC dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Cosplay Fans aufgepasst
Am Samstag, den 20. Juni, findet um 16 Uhr der große Cosplay Craftsmanship Contest statt, bei dem herausragendes handwerkliches Können mit einem Preisgeld von 600 € belohnt wird. Am Sonntag, den 21. Juni, findet um 14:30 Uhr erstmals ein Cosplay Performance Contest (Preisgeld 300 €) statt, bei dem die aufwändig gestalteten Kostüme durch Tanz, Gesang oder Monologe zum Leben erweckt werden.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Gamers Heaven Festivals vom 20. bis 21. Juni im Telfer SportZentrum 10 „Gamers Heaven“ Pakete bestehend aus zwei Wochenendtickets für das Gamers Heaven Festival sowie ein passendes Merchandise Paket. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.