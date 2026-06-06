Hamiltons Glücksbringer? Kardashian in Monaco

Beim Formel-1-Wochenende in Monaco sorgte nicht nur das Geschehen auf der Rennstrecke für Schlagzeilen. Reality-Star Kim Kardashian tauchte plötzlich im Fahrerlager auf – und feuerte den Ferrari-Piloten Lewis Hamilton an, mit dem sie nun schon seit einiger Zeit turtelt.
Gemeinsam mit Schwester Khloé Kardashian erschien die Reality-Queen kurz vor dem Qualifying in Monte Carlo und sorgte sorgte mit ihrem rasant sexy Look für Schnappatmung.
Kim setzte auf ein schwarzes Spitzentop, Low-Rise-Jeans und High Heels, Khloé zeigte sich in einem figurbetonten All-Black-Look. Innerhalb weniger Minuten wurde die Boxengasse zur Glamour-Meile.
Für zusätzlichen Wow-Effekt sorgte die Anreise der Kardashian-Schwestern. Die beiden wurden zunächst auf einer Luxus-Yacht vor der Küste Monacos gesichtet, bevor sie ins Fahrerlager wechselten.
Daumendrücken
Kardashian reiste nach Monaco, um Ferrari-Pilot Lewis Hamilton beim hoch spannenden Qualifying anzufeuern.
Dass die beiden ein Paar sind, ist seit Kurzem kein Geheimnis mehr: Kim machte die Beziehung auf ihrem Instagram-Kanal offiziell, als sie eine private Bilderstrecke mit dem Titel „lately“, also „kürzlich“, teilte, auf der die beiden glücklich bei einer gemeinsamen Fahrradtour zu sehen sind.
Zuvor hatte es bereits ein Liebes-Versteckspiel rund um den Globus gegeben. Nach einer gemeinsamen Silvesterparty und einem Auftritt beim Super Bowl urlaubten die beiden im April klammheimlich in Tokio.
Dort filmte Hamilton die 45-jährige Unternehmerin sogar auf dem Beifahrersitz seines Ferraris. Mit dem Liebes-Outing in Monaco schlagen beide nun ein neues, hochkarätiges Kapitel auf, nachdem sie zuvor jahrelang mit anderen Megastars wie Kanye West oder Nicole Scherzinger liiert waren.
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