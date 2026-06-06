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Kim an der Rennstrecke

Hamiltons Glücksbringer? Kardashian in Monaco

Society International
06.06.2026 18:24
Kim Kardashian tauchte am Samstag an der Rennstrecke auf – ob sie Hamilton Glück bringt?
Kim Kardashian tauchte am Samstag an der Rennstrecke auf – ob sie Hamilton Glück bringt?(Bild: Krone-Collage/AP/Philippe Magoni, GEPA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim Formel-1-Wochenende in Monaco sorgte nicht nur das Geschehen auf der Rennstrecke für Schlagzeilen. Reality-Star Kim Kardashian tauchte plötzlich im Fahrerlager auf – und feuerte den Ferrari-Piloten Lewis Hamilton an, mit dem sie nun schon seit einiger Zeit turtelt. 

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Gemeinsam mit Schwester Khloé Kardashian erschien die Reality-Queen kurz vor dem Qualifying in Monte Carlo und sorgte sorgte mit ihrem rasant sexy Look für Schnappatmung.

Kim setzte auf ein schwarzes Spitzentop, Low-Rise-Jeans und High Heels, Khloé zeigte sich in einem figurbetonten All-Black-Look. Innerhalb weniger Minuten wurde die Boxengasse zur Glamour-Meile.

Boxenstopp im Fürstentum: Kim Kardashian am Samstag (6. Juni 2026) im Fahrerlager beim ...
Boxenstopp im Fürstentum: Kim Kardashian am Samstag (6. Juni 2026) im Fahrerlager beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco.(Bild: AP/Philippe Magoni)
Kim und Khloé ließen sich mit einem Selfie vom Renngeschehen ablenken.
Kim und Khloé ließen sich mit einem Selfie vom Renngeschehen ablenken.(Bild: AP/Jakub Porzycki)

Für zusätzlichen Wow-Effekt sorgte die Anreise der Kardashian-Schwestern. Die beiden wurden zunächst auf einer Luxus-Yacht vor der Küste Monacos gesichtet, bevor sie ins Fahrerlager wechselten.

Daumendrücken 
Kardashian reiste nach Monaco, um Ferrari-Pilot Lewis Hamilton beim hoch spannenden Qualifying anzufeuern.

Dass die beiden ein Paar sind, ist seit Kurzem kein Geheimnis mehr: Kim machte die Beziehung auf ihrem Instagram-Kanal offiziell, als sie eine private Bilderstrecke mit dem Titel „lately“, also „kürzlich“, teilte, auf der die beiden glücklich bei einer gemeinsamen Fahrradtour zu sehen sind.

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Zuvor hatte es bereits ein Liebes-Versteckspiel rund um den Globus gegeben. Nach einer gemeinsamen Silvesterparty und einem Auftritt beim Super Bowl urlaubten die beiden im April klammheimlich in Tokio.

(Bild: AFP/JAKUB PORZYCKI)
Kim Kardashian verfolgt das Qulifying mit Ohrenschutz
Kim Kardashian verfolgt das Qulifying mit Ohrenschutz(Bild: AP/Jakub Porzycki)

Dort filmte Hamilton die 45-jährige Unternehmerin sogar auf dem Beifahrersitz seines Ferraris. Mit dem Liebes-Outing in Monaco schlagen beide nun ein neues, hochkarätiges Kapitel auf, nachdem sie zuvor jahrelang mit anderen Megastars wie Kanye West oder Nicole Scherzinger liiert waren.

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