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Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit fair bezahlt?

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06.06.2026 14:00
Ist die eigene Leistung angemessen bezahlt? Für viele Beschäftigte ist das nur schwer ...
Ist die eigene Leistung angemessen bezahlt? Für viele Beschäftigte ist das nur schwer einzuschätzen.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Über Geld spricht man nicht. Dieses Denken hält sich hartnäckig – auch am Arbeitsplatz. Viele wissen nicht, was ihre Kollegen verdienen. Auch deshalb fällt es oft schwer einzuschätzen, ob die eigene Bezahlung tatsächlich fair ist. Bekomme ich für meine Leistung das, was meine Arbeit wert ist? Wie steht es bei Ihnen?

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Mit der EU-Lohntransparenzrichtlinie soll sich das künftig ändern. Beschäftigte sollen leichter nachvollziehen können, wie Gehälter zustande kommen und ob es Unterschiede bei vergleichbaren Tätigkeiten gibt. Während die einen darin einen Schritt zu mehr Gerechtigkeit sehen, befürchten andere mehr Bürokratie und Konflikte in den Betrieben. Doch die Frage nach einer fairen Bezahlung stellt sich auch unabhängig vom Gehaltsvergleich mit Kollegen und Zunftgenossen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre Arbeit nicht ausreichend entlohnt wird. Vor allem Beschäftigte in körperlich anstrengenden Berufen oder im Handwerk sehen oft eine Kluft zwischen Leistung und Lohn.

Ihre Meinung ist gefragt!
Sind Sie mit Ihrem Gehalt zufrieden? Fühlen Sie sich für Ihre Arbeit ausreichend wertgeschätzt? Sollte es einfacher sein, Gehälter im Unternehmen zu vergleichen? Oder ist das eine private Angelegenheit? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!

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