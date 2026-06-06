Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit fair bezahlt?

Mit der EU-Lohntransparenzrichtlinie soll sich das künftig ändern. Beschäftigte sollen leichter nachvollziehen können, wie Gehälter zustande kommen und ob es Unterschiede bei vergleichbaren Tätigkeiten gibt. Während die einen darin einen Schritt zu mehr Gerechtigkeit sehen, befürchten andere mehr Bürokratie und Konflikte in den Betrieben. Doch die Frage nach einer fairen Bezahlung stellt sich auch unabhängig vom Gehaltsvergleich mit Kollegen und Zunftgenossen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre Arbeit nicht ausreichend entlohnt wird. Vor allem Beschäftigte in körperlich anstrengenden Berufen oder im Handwerk sehen oft eine Kluft zwischen Leistung und Lohn.