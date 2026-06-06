Cavallar nach Königsetappe weiter Gesamt-Zwölfte!

Schneebrett drohte, auf die Schotterstraße zu rutschen

Die achte Etappe wurde einen Kilometer vor dem Gipfel des Colle delle Finestre beendet. Die Jury entschied sich kurzfristig für die Verkürzung, da ein Schneebrett drohte, auf die Schotterstraße zu rutschen. Ursprünglich war das Ziel nach der Abfahrt vom Finestre und einem weiteren Anstieg in Sestriere vorgesehen gewesen.