Cavallar nach Königsetappe weiter Gesamt-Zwölfte!

Die Wienerin Valentina Cavallar hat auf der verkürzten Königsetappe des Giro d‘Italia ihren zwölften Gesamtrang behauptet!
Die 25-Jährige leistete am Samstag erneut wertvolle Helferdienste für ihre SD-Worx-Teamkollegin Anna van der Breggen, die das Führungstrikot erfolgreich verteidigte, und war mit 2:18 Minuten Rückstand Etappen-Zehnte. Den achten Abschnitt gewann Demi Vollering (FDJ), die vor dem Finale am Sonntag die erste Verfolgerin ihrer niederländischen Landsfrau ist.
Schneebrett drohte, auf die Schotterstraße zu rutschen
Die achte Etappe wurde einen Kilometer vor dem Gipfel des Colle delle Finestre beendet. Die Jury entschied sich kurzfristig für die Verkürzung, da ein Schneebrett drohte, auf die Schotterstraße zu rutschen. Ursprünglich war das Ziel nach der Abfahrt vom Finestre und einem weiteren Anstieg in Sestriere vorgesehen gewesen.
In Führung lag zu diesem Zeitpunkt eine vierköpfige Spitzengruppe mit Vollering und Van der Breggen, die in der Gesamtwertung 50 Sekunden Vorsprung hat.
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