Die Ungarn-Wahl und die Folgen fürs Burgenland

Am 12. April wählt Ungarn ein neues Parlament und Regierungschef. Viktor Orbáns politischer Kurs bringt Ungarn zunehmend in Konflikt mit der EU. Die Folgen könnten Arbeitsmarkt und Wirtschaft im Burgenland nachhaltig verändern.
Morgen entscheidet Ungarn über seine politische Zukunft. Für das Burgenland ist diese Wahl keine ferne Richtungsentscheidung, sondern eine Frage mit möglichen Folgen für Arbeitsmarkt, Unternehmen und tausende Menschen, die zwischen beiden Ländern leben und arbeiten. Viktor Orbáns außenpolitischer Kurs bringt Ungarn zunehmend in Konflikt mit der EU und setzt damit genau jene Verbindungen unter Druck, von denen auch das Burgenland zum Teil abhängig ist.
Rund 24.000 Ungarn arbeiten im Burgenland
Rund 24.000 Ungarn arbeiten im Burgenland – beim EU-Beitritt im Jahr 2005 waren es nur rund 5000. Gleichzeitig leben immer mehr Ungarn dauerhaft im Burgenland. Anfang 2025 waren es 8498, die meisten im Bezirk Oberwart. Viele pendeln täglich, andere haben ihren Lebensmittelpunkt hier. In zahlreichen Betrieben sind ungarische Arbeitskräfte fixer Bestandteil des Personals.
Wenn Orbán Ministerpräsident bleibt, dann wird Ungarn in naher Zukunft Probleme mit der EU bekommen und das wird man auch im Burgenland spüren.
Zoltán Szabadfi
Auch Zoltán Szabadfi hat viele Jahre im Burgenland gearbeitet, heute lebt und arbeitet er wieder in seinem Heimatland Ungarn und unterstützt die Bewegung rund um Péter Magyar. Früher wählte er Viktor Orbán. Seine Sicht auf die Wahl richtet sich auf die Folgen über die Grenze hinweg. „Wenn Orbán Ministerpräsident bleibt, dann wird Ungarn in naher Zukunft Probleme mit der EU bekommen und das wird man auch im Burgenland spüren“, sagt Szabadfi.
Sei es in der Gastronomie, im Gesundheitswesen oder im Tourismus. Szabadfi macht dafür die Politik der letzten Jahre verantwortlich. „Ukraine, Krieg, Brüssel. Bei Orbán geht es immer um die Bedrohung von außen.“ Daraus entstehe ein Klima, in dem Angst zur politischen Grundlage wird. „Den Menschen wird genau das vermittelt und gleichzeitig gesagt, dass nur die Regierung sie schützen kann.“
Péter Magyar geht ins ganze Land, spricht direkt mit den Menschen und erreicht damit auch jene, die sich lange nicht kritisch geäußert haben. Für Szabadfi ist Magyar daher ein echter Hoffnungsträger für einen politischen Kurswechsel und eine klare Orientierung am Westen. Er baut dabei auf Ungarn im Burgenland, die diese Wahl mitentscheiden könnten.
Szabadfi verbindet damit auch eine persönliche Hoffnung. „Ich liebe mein Land und die Leute und finde unsere Kultur wunderschön. Es ist traurig, dass ich mich mittlerweile in Europa für das schämen muss, was meine Regierung macht. Ich hoffe, das sind die letzten Stunden dieses Hybrid-Regimes.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.