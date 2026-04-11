Die Ungarn-Wahl und die Folgen fürs Burgenland

Auch Zoltán Szabadfi hat viele Jahre im Burgenland gearbeitet, heute lebt und arbeitet er wieder in seinem Heimatland Ungarn und unterstützt die Bewegung rund um Péter Magyar. Früher wählte er Viktor Orbán. Seine Sicht auf die Wahl richtet sich auf die Folgen über die Grenze hinweg. „Wenn Orbán Ministerpräsident bleibt, dann wird Ungarn in naher Zukunft Probleme mit der EU bekommen und das wird man auch im Burgenland spüren“, sagt Szabadfi.