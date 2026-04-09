Orbán-System bröckelt: „Erste Risse zeigen sich“

Warum wackelt Orbán plötzlich?

Lange Zeit schien der Premier unantastbar. Doch die schlechte wirtschaftliche Lage, marode Infrastruktur und der schwere Begnadigungsskandal 2024, der hierzulande mit dem Ibiza-Skandal zu vergleichen ist, haben das Regime geschwächt, erklärt Kovàts. In dieses Vakuum stieß Péter Magyar – ein ehemaliger Fidesz-Politiker. Seine Botschaft: „Ich habe mich auch geirrt. Es ist okay, dass ihr früher Fidesz gewählt habt.“ Diese Absolution wirke bei vielen ehemaligen Orbán-Wählern besser als jede moralische Kritik der alten Opposition, erklärt Kovàts.