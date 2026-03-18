Orbán-Rivale Magyar „kommuniziert wie Trump“

Orbáns Macht wird nicht mit einem Schlag verschwinden

Selbst bei einem Regierungswechsel hin zu Tisza werde Orbáns Macht nicht mit einem Schlag verschwinden. „Fidesz hat weiterhin den Deep State“, also die Verwurzelung seiner Leute in allen formell unabhängigen Institutionen, vom Staatspräsidenten über das Verfassungsgericht bis zum Generalstaatsanwalt, aber auch im Universitätswesen oder in den Medien: „Sie werden alles versuchen, um Tisza scheitern zu lassen.“ Orbán habe erst kürzlich darauf hingewiesen, dass es in Ungarn als einzigem Land in Mitteleuropa seit 1990 nie vorgezogene Wahlen gegeben habe, so Kováts. Er würde wohl darauf abzielen, sich gegenüber Tisza als Träger der Stabilität zu inszenieren.