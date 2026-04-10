Schicksalswahl in Ungarn: Bringt sie die Wende?

Die Wahl in Ungarn ist für ganz Europa eine Signalwahl. Es geht auch darum, ob eine Wende in Viktor Orbáns Heimat auch eine Wende in Europa einleitet. Selbst bei einer Niederlage ist er aber nicht so leicht von der Macht wegzubringen.
Orbán redet sich in Rage: „Sie (Ukraine, Brüssel) wollen euch und eure Kinder zu Sklaven machen! Aber solange ich hier bin, lasse ich das nicht zu!“
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