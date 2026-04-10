Mann hält Sohn über 1 Jahr in Lieferwagen gefangen

Vater überwachte Fahrzeug mit Kamera

Bei der Befragung habe der Neunjährige angegeben, große Beziehungsprobleme mit der Lebensgefährtin gehabt zu haben, die daraufhin gedrängt habe, dass er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Sein Vater habe ihn in den Kleinbus gesperrt, um eine Einweisung zu vermeiden, was er auch im Verhör angab. Die Lebensgefährtin habe zwar Verdacht geschöpft, aber nicht gewusst, dass sich das Kind im Fahrzeug befand.