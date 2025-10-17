Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt

Wegen ihrer schlimmen Verletzungen musste Mirella zwei Monate im Krankenhaus behandelt werden. Als sie befreit wurde, konnte sie kaum mehr laufen. „Es ist unfassbar“, zeigt sich Aleksandra Salbert, die mit Freunden eine Spendenaktion für die 42-Jährige organisiert, gegenüber „Fakt“ schockiert. „Wir müssen ihr helfen, wieder in die Normalität zu finden und das Leben zurückzugewinnen, das sie verloren hat.“ In dem Spendenaufruf heißt es, dass die Frau ohne medizinische Betreuung wohl nur mehr wenige Tage überlebt hätte.