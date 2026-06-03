Nach Megastau rollt Rückreisewelle durch Tirol

Bis zu 15 Kilometer Stau

Mittwochfrüh dann aber für viele Pendler die böse Überraschung! Vor allem auf der Inntalautobahn war am Tag nach dem Feiertag in Italien und vor jenem in Österreich viel Geduld gefragt. Zahlreiche Lkw mühten sich in Kombination mit dem Reiseverkehr teilweise schon ab Brannenburg auf der deutschen A93 Stoßstange an Stoßstange Richtung Süden. „Es gab abschnittsweise bis zu 15 Kilometer Stau zwischen Kramsach und Zirl – und bis zu einer Stunde Zeitverlust“, schilderte Alexander Holzedl von der Asfinag und betonte: „Natürlich war auch viel Verkehr am Brenner.“