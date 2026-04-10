Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Sacher-Buch

Thomas Brezina reist für Projekt 150 Jahre zurück

Adabei Österreich
10.04.2026 05:00
Für sein neues Projekt tauchte Thomas Brezina 150 Jahre in die Vergangenheit.
Für sein neues Projekt tauchte Thomas Brezina 150 Jahre in die Vergangenheit.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Mit seinen Geschichten prägt Thomas Brezina seit Jahrzehnten Generationen – ans Aufhören denkt der Erfolgsautor noch lange nicht. Zum 150. Jubiläum des Hotel Sacher Wien hat der 63-Jährige jetzt einen ganz besonderen Krimi geschrieben. Bei der Präsentation im eleganten Salon Metternich versammelte sich die heimische Prominenz.

0 Kommentare

150 Jahre Hotel Sacher Wien. Das gehört natürlich gebührend gefeiert. Und zwar nicht nur mit Glanz, Geschichte und prominenten Gästen, sondern auch mit einer passenden literarischen Hommage. Genau die liefert Thomas Brezina mit seinem neuen Buch „Hotel Sacher – Das Geheimnis von Zimmer 313“. 

Thalia Geschäftsführerin Andrea Heumann betonte die Besonderheit an der Zusammenarbeit mit dem Bestseller-Autor: „Immer wieder, auch wenn er bei uns Präsentationen macht, dann ist die Bude voll und es ist einfach schön zu sehen, wie er eine so große Leserschaft über so viele Jahrzehnte hinweg begeistert.“

Für den Autor war rasch klar, dass er bei diesem Projekt nicht lange überlegen muss. „Ich habe mir gleich gedacht ‘Unbedingt will ich das machen‘“, erzählte Brezina bei der Präsentation. 

So viel Recherche steckt im Sacher-Krimi
Dass ein Krimi, der tief in die Geschichte eines so legendären Hauses eintaucht, nicht ohne intensive Vorbereitung auskommt, versteht sich von selbst. Brezina setzte dafür auf einen breiten Mix aus Quellen – von Büchern bis zu Detailfragen direkt vor Ort. 

Thomas Brezina präsentierte mit Hund Yoppy und Hotèliere Elisabeth Gürtler.
Thomas Brezina präsentierte mit Hund Yoppy und Hotèliere Elisabeth Gürtler.(Bild: Alexander Tuma)

„Die historische Recherche ist lesen, lesen lesen“, erklärte der 63-Jährige. Er habe zahlreiche Bücher über das Sacher und die Zeit dahinter gelesen, sich historisch beraten lassen und viele kleine Details abgeklärt. „Es ist ein Strauß von verschiedenen Quellen, die man da anzapfen muss, um dann ein Gesamtbild zu kriegen.“ Besonders spannend seien oft die scheinbar kleinen Fragen gewesen: Wie wurde damals geheizt? Wie lief der Alltag im Haus ab? Welche Unterlagen gibt es noch? 

Von der Idee zur Geschichte
Auch einen Einblick in seinen Schreibprozess gab der Bestsellerautor. Bei ihm beginnt alles mit einem ganz bestimmten Ausgangspunkt. „Bei mir ist es immer so, dass zuerst der Titel da ist“, erzählte Brezina. Danach entwickle sich die Geschichte Schritt für Schritt. Eine Grundstruktur brauche er unbedingt, vieles wachse dann aber erst beim Schreiben. 

Und wo findet man die besten Inspirationen für neue Figuren? Brezina hat da einen ganz praktischen Tipp: „Um Ideen für zu kriegen, ist es hervorragend, in ein Hotel zu gehen, sich in die Lobby zu setzen und sich ein bisschen umzuschauen. Da kann man unglaublich viele Leute studieren, und das mache ich dann auch oft.“

Selbst im Sacher übernachtet hat Thomas Brezina nach eigenen Worten noch nie. Dafür verbinde ihn etwas ganz anderes mit dem Traditionshaus. „Ich habe noch nie hier geschlafen, dafür habe ich viele Weihnachtsfeste mit meiner verehrten Mama hier im Grünen Salon verbracht“, erzählte er.

Promis schwärmen vom Wiener Traditionshaus
Zur Buchpräsentation ließ sich auch die Society nicht zweimal bitten. Zahlreiche prominente Gäste kamen ins Sacher und viele nutzen die Gelegenheit, um ihre ganz persönliche Beziehung zum Haus zu schildern. Für Thomas Schäfer-Elmayer ist klar, warum das Hotel seit Jeher seinen besonderen Platz in Wien behauptet: „Es hat wirklich seinen eigenen Charakter. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes.“

Auch Teppich-Guru Ali Rahimi zeigte sich sichtlich angetan von der Atmosphäre des Hauses, in dem er bereits einige Male übernachtet hat: „Da ist eine Seele drin. Man fühlt sich gleich zu Hause.“

Mit „Hotel Sacher – Das Geheimnis von Zimmer 313“ hat Thomas Brezina dem Jubiläum des Hauses jedenfalls eine mörderisch elegante literarische Note verpasst. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
10.04.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Neue Gesichter erobern die Herzen der Königsfamilie – emotionales Oster-Debüt in Windsor
Plötzlich Royal!
Harriet & Georgina: Die Neuen im Briten-Königshaus
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
In Papas Fußstapfen
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.243 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
100.875 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
94.258 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Wirtschaft
Waffenruhe im Iran: Der Ölpreis bricht rasant ein
892 mal kommentiert
Die Märkte reagieren positiv auf die aktuellen Entwicklungen.
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
866 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Mehr Adabei Österreich
Für Sacher-Buch
Thomas Brezina reist für Projekt 150 Jahre zurück
Steiermark-Frühling
Nur Wiens Bürgermeister fehlte beim grünen Auftakt
Karls irrer Bike-Trip
Darum radelt Olympiastar mit Volleyball im Gepäck
Besuch in Salzburg
Cathy Hummels wird Botschafterin auf Aiderbichl
Frühlingsfest startet
Fünf Tage kochen die Steirer jetzt die Wiener ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf