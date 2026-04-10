Thomas Brezina reist für Projekt 150 Jahre zurück

„Die historische Recherche ist lesen, lesen lesen“, erklärte der 63-Jährige. Er habe zahlreiche Bücher über das Sacher und die Zeit dahinter gelesen, sich historisch beraten lassen und viele kleine Details abgeklärt. „Es ist ein Strauß von verschiedenen Quellen, die man da anzapfen muss, um dann ein Gesamtbild zu kriegen.“ Besonders spannend seien oft die scheinbar kleinen Fragen gewesen: Wie wurde damals geheizt? Wie lief der Alltag im Haus ab? Welche Unterlagen gibt es noch?