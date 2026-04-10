Thomas Brezina reist für Projekt 150 Jahre zurück

Mit seinen Geschichten prägt Thomas Brezina seit Jahrzehnten Generationen – ans Aufhören denkt der Erfolgsautor noch lange nicht. Zum 150. Jubiläum des Hotel Sacher Wien hat der 63-Jährige jetzt einen ganz besonderen Krimi geschrieben. Bei der Präsentation im eleganten Salon Metternich versammelte sich die heimische Prominenz.
150 Jahre Hotel Sacher Wien. Das gehört natürlich gebührend gefeiert. Und zwar nicht nur mit Glanz, Geschichte und prominenten Gästen, sondern auch mit einer passenden literarischen Hommage. Genau die liefert Thomas Brezina mit seinem neuen Buch „Hotel Sacher – Das Geheimnis von Zimmer 313“.
Thalia Geschäftsführerin Andrea Heumann betonte die Besonderheit an der Zusammenarbeit mit dem Bestseller-Autor: „Immer wieder, auch wenn er bei uns Präsentationen macht, dann ist die Bude voll und es ist einfach schön zu sehen, wie er eine so große Leserschaft über so viele Jahrzehnte hinweg begeistert.“
Für den Autor war rasch klar, dass er bei diesem Projekt nicht lange überlegen muss. „Ich habe mir gleich gedacht ‘Unbedingt will ich das machen‘“, erzählte Brezina bei der Präsentation.
So viel Recherche steckt im Sacher-Krimi
Dass ein Krimi, der tief in die Geschichte eines so legendären Hauses eintaucht, nicht ohne intensive Vorbereitung auskommt, versteht sich von selbst. Brezina setzte dafür auf einen breiten Mix aus Quellen – von Büchern bis zu Detailfragen direkt vor Ort.
„Die historische Recherche ist lesen, lesen lesen“, erklärte der 63-Jährige. Er habe zahlreiche Bücher über das Sacher und die Zeit dahinter gelesen, sich historisch beraten lassen und viele kleine Details abgeklärt. „Es ist ein Strauß von verschiedenen Quellen, die man da anzapfen muss, um dann ein Gesamtbild zu kriegen.“ Besonders spannend seien oft die scheinbar kleinen Fragen gewesen: Wie wurde damals geheizt? Wie lief der Alltag im Haus ab? Welche Unterlagen gibt es noch?
Von der Idee zur Geschichte
Auch einen Einblick in seinen Schreibprozess gab der Bestsellerautor. Bei ihm beginnt alles mit einem ganz bestimmten Ausgangspunkt. „Bei mir ist es immer so, dass zuerst der Titel da ist“, erzählte Brezina. Danach entwickle sich die Geschichte Schritt für Schritt. Eine Grundstruktur brauche er unbedingt, vieles wachse dann aber erst beim Schreiben.
Und wo findet man die besten Inspirationen für neue Figuren? Brezina hat da einen ganz praktischen Tipp: „Um Ideen für zu kriegen, ist es hervorragend, in ein Hotel zu gehen, sich in die Lobby zu setzen und sich ein bisschen umzuschauen. Da kann man unglaublich viele Leute studieren, und das mache ich dann auch oft.“
Selbst im Sacher übernachtet hat Thomas Brezina nach eigenen Worten noch nie. Dafür verbinde ihn etwas ganz anderes mit dem Traditionshaus. „Ich habe noch nie hier geschlafen, dafür habe ich viele Weihnachtsfeste mit meiner verehrten Mama hier im Grünen Salon verbracht“, erzählte er.
Promis schwärmen vom Wiener Traditionshaus
Zur Buchpräsentation ließ sich auch die Society nicht zweimal bitten. Zahlreiche prominente Gäste kamen ins Sacher und viele nutzen die Gelegenheit, um ihre ganz persönliche Beziehung zum Haus zu schildern. Für Thomas Schäfer-Elmayer ist klar, warum das Hotel seit Jeher seinen besonderen Platz in Wien behauptet: „Es hat wirklich seinen eigenen Charakter. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes.“
Auch Teppich-Guru Ali Rahimi zeigte sich sichtlich angetan von der Atmosphäre des Hauses, in dem er bereits einige Male übernachtet hat: „Da ist eine Seele drin. Man fühlt sich gleich zu Hause.“
Mit „Hotel Sacher – Das Geheimnis von Zimmer 313“ hat Thomas Brezina dem Jubiläum des Hauses jedenfalls eine mörderisch elegante literarische Note verpasst.
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