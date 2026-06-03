Rangnick verzichtet auf Ersatzmann für Baumgartner

Etwas mehr als 24 Stunden nach der Hiobsbotschaft vom Ausfall Christoph Baumgartners für die Fußball-Weltmeisterschaft hat Ralf Rangnick eine brisante Entscheidung getroffen: Fürs Erste wählt der ÖFB-Teamchef gar keinen Ersatzmann für den verletzten Offensiv-Allrounder aus! Vielmehr wartet er ab …