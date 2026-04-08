„Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter ist schwanger!

Schöne Neuigkeiten von Conny Kreuter: Die Profitänzerin, die vor allem durch „Dancing Stars“ bekannt wurde, ist schwanger! Das verriet sie am Mittwoch live im ORF.
In „Guten Morgen Österreich“ sorgte am Mittwoch eine süße Baby-News für Aufregung. Denn Moderatorin Eva Pölzl spielte zuerst ein Ultraschallbild ein und verriet dann, dass „Fit mit den Stars“-Turnerin bald Mama wird. „Ja, ich turne seit einiger Zeit zu zweit auf der Matte“, lachte Kreuter schließlich.
Baby war nicht geplant
Zu Beginn der Schwangerschaft habe sie eine „irrsinnige Müdigkeit“ und eine „wahnsinnige Übelkeit“ geplagt, plauderte die 40-Jährige ganz offen aus. Deshalb habe sie auch einige Termine absagen müssen.
Die frohen Neuigkeiten machte Kreuter auch auf ihrem Instagram-Profil öffentlich:
Seit vielen Jahren ist die Profitänzerin glücklich liiert. Geplant sei die Schwangerschaft allerdings nicht gewesen, verriet sie. „Wir haben gesagt, wenn’s passiert ist gut, wenn’s nicht passiert, ist es auch gut.“
Wenn es ihr in der Schwangerschaft auch weiterhin so gut geht wie jetzt, dann wird sie auch weiterhin im ORF turnen, kündigte Kreuter zudem an. Die Fans müssen also vorerst nicht auf die Profitänzerin verzichten.
„Könnte nicht glücklicher und aufgeregter sein“
Nachdem die Babybombe im ORF geplatzt war, machte Kreuter die frohen Neuigkeiten übrigens auch auf Instagram öffentlich. „Baby on Board!“, schrieb sie dort zu einem Foto aus dem Studio, auf dem sie ihre Hand liebevoll auf ihre kleine Babykugel legt.
„Nein, ich habe nicht zu viel genascht, da wächst gerade ein kleines Menschlein heran und ich könnte nicht glücklicher und aufgeregter sein“, fügte sie stolz hinzu. Und gestand: „Kein Profisport der Welt, keine ,Dancing Stars‘-Reise wird dieses aufregende Abenteuer je toppen können!“
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