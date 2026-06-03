Rückruf! Hofer warnt vor zwei Hendl-Produkten

Geld wird zurückerstattet

Betroffene Produkte sollen nicht verzehrt werden. Das Produkt kann in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Die Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist, wurde betont.