Rückruf! Hofer warnt vor zwei Hendl-Produkten

Die Supermarktkette Hofer hat am Mittwoch zwei Produkte des Lieferanten Hubers Landhendl GmbH wegen Salmonellengefahr zurückgerufen.
Betroffen sind die „FairHOF Chicken Wings, 500 g, Charge: 6152007“ sowie „FairHOF Gewürzte Hühner Unterkeulen, 400 g, Charge: 6152007“, beide mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8.6.2026.
Die Produkte waren erst ab (heutigem) Mittwoch in Österreich in Hofer-Filialen erhältlich. Der Verkauf des Produkts wurde sofort gestoppt, teilte Hofer mit. „Die Produkte werden aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit Salmonellen zurückgerufen“, hieß es auf der Internetseite des Unternehmens.
Geld wird zurückerstattet
Betroffene Produkte sollen nicht verzehrt werden. Das Produkt kann in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Die Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist, wurde betont.
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