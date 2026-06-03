Rosenkranz in Hand: Neue Details zum Leichenfund

Hinter dem Mauerwerk lag die stark verweste Leiche der Vermissten. Sie soll sogar einen Rosenkranz gehalten haben, so die Gerüchteküche. Auch wenn es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen nach der gerichtsmedizinischen Obduktion gibt, wollen die Mordermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich dringend mit dem Sohn der Toten reden. Er soll sich schon seit Längerem im Ausland aufhalten – und bei seiner Rückkehr als wichtiger Zeuge Licht in den rätselhaften Fall bringen.