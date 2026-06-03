Transfer fix! ÖFB-Teamkicker Wimmer hat neuen Klub

ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer ist kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft vom VfL Wolfsburg zur TSG Hoffenheim gewechselt!
Der 25-jährige Mittelfeldspieler verließ den Bundesliga-Absteiger nach vier Jahren und unterschrieb beim Europa-League-Teilnehmer aus Sinsheim einen Fünfjahresvertrag bis zum Sommer 2031. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme für den WM-Teilnehmer etwa zehn Millionen Euro betragen.
Bei Hoffenheim, dem Tabellenfünften der abgelaufenen Saison, trifft Wimmer auf mehrere Landsleute, darunter Trainer Christian Ilzer, ÖFB-Kollege Alexander Prass, Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Sportdirektor Paul Pajduch.
„Freue mich sehr, wieder unter Ilzer arbeiten zu können!“
Unter Ilzer hatte er bei der Wiener Austria einst den Sprung zu den Profis geschafft. „Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können. Besonders bedanken möchte ich mich zudem bei Andreas Schicker und Paul Pajduch für die vertrauensvollen Gespräche, die mich vollends überzeugt haben“, sagte Wimmer.
„Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar!“
Auch Pajduch war über die Verpflichtung des 30-fachen ÖFB-Internationalen erfreut. „Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt“, wird der TSG-Sportdirektor in einer Aussendung zitiert.
Im deutschen Oberhaus kam Wimmer in 125 Spielen auf 16 Tore und 23 Assists. Die Wolfsburger stiegen zuletzt ohne den angeschlagenen Wimmer nach der verlorenen Relegation gegen Paderborn nach fast 30 Jahren in der deutschen Bundesliga ab.
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