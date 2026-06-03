Transfer fix! ÖFB-Teamkicker Wimmer hat neuen Klub

„Freue mich sehr, wieder unter Ilzer arbeiten zu können!“

Unter Ilzer hatte er bei der Wiener Austria einst den Sprung zu den Profis geschafft. „Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können. Besonders bedanken möchte ich mich zudem bei Andreas Schicker und Paul Pajduch für die vertrauensvollen Gespräche, die mich vollends überzeugt haben“, sagte Wimmer.