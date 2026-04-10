Zeitbombe Aorta-Riss: So gelang die Sensations-OP

Karfreitag, früher Abend. Während Österreich ins Osterwochenende fährt, klingeln im AKH Wien die Telefone. Ein Mann (51) aus Schörfling am Attersee: Aortendissektion – die Hauptschlagader gerissen. Andere Spitäler haben bereits abgesagt (siehe unten). Und im AKH liegt schon eine Wienerin – mit exakt der gleichen Diagnose – auf dem OP-Tisch. Jede Stunde ohne Operation kostet Überlebenschancen. Die Uhr tickt.