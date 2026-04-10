Zeitbombe Aorta-Riss: So gelang die Sensations-OP

Am Karfreitag operierten AKH-Ärzte zwei Patienten mit Aortenriss gleichzeitig. Jetzt sprechen die Spezialisten über die dramatischen Stunden, die schwierigen Diagnosen und wie man sich schützen kann.
Karfreitag, früher Abend. Während Österreich ins Osterwochenende fährt, klingeln im AKH Wien die Telefone. Ein Mann (51) aus Schörfling am Attersee: Aortendissektion – die Hauptschlagader gerissen. Andere Spitäler haben bereits abgesagt (siehe unten). Und im AKH liegt schon eine Wienerin – mit exakt der gleichen Diagnose – auf dem OP-Tisch. Jede Stunde ohne Operation kostet Überlebenschancen. Die Uhr tickt.
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