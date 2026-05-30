Glaubenstribunal als Gottes Werk und Milos Beitrag

Demokratiefeind und Antisemit

Deshalb wurde zu Beginn der dreitägigen Veranstaltung maßlos auf den am 7. Juni erwarteten Milliardär Peter Thiel geschimpft, verbunden mit der Aufforderung, ihm ja kein Forum zu bieten. Das allerdings ist ein starkes Stück. Man hätte den von niemandem vermissten Demokratiefeind ja auch einfach nicht einladen können. So wie vor zwei Jahren den Tingel-Antisemiten Varoufakis. Unfehlbar entsteht so die Anmutung der Unredlichkeit und Verlogenheit.