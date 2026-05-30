Laute und laue Persiflage auf den Wilden Westen

Improvisierter Live-Film

Es ist eine chronologische Reise, die Tue Biering in der Halle G zeigt. Ausgehend von der Hungersnot in Europa, erzählt er in einzelnen Kapiteln vom Aufbruch und vom Kampf ganzer Generationen ins Reich der unbegrenzten Möglichkeiten: vom Wettlauf um fruchtbares Land über die Bekämpfung und Ausrottung indigener Stämme bis hin zum Goldrausch, der Cowboy-Kultur und dem Bau der Eisenbahn. Auf der anfangs leeren Bühne entsteht nach und nach ein improvisiertes Filmset für die einzelnen Etappen – ein Siedlerhaus, ein Reservat, eine Kirche, ein Saloon, ein Geschäft werden aufgebaut. Was alle Szenen verbindet, ist exzessive Waffengewalt.