„Fahrkunst und Fahrzeuge sind oftmals eingerostet“

„Gerade im Frühjahr gilt für Auto- und Zweiradfahrer besondere Vorsicht“, erklärt Peter Pegrin, Geschäftsführer vom Arbö Kärnten: „Die Autofahrer haben andere Verkehrsteilnehmer noch nicht am Schirm und die Motorradfahrer sind oftmals nach der Winterpause eingerostet.“ Die ersten Ausfahrten sollte jeder Biker langsam und entspannt angehen. „Lenker sollten sich auf keinen Fall überschätzen. Auf dem Motorrad bin ich meine eigene Knautschzone“, warnt der Verkehrsexperte. Er empfiehlt, sich Zeit zu geben, wieder ein Gefühl für die Maschine sowie die Straße zu bekommen. Gemeinsam mit Autofahrerklubs appelliert die Verkehrsabteilung der Polizei Kärnten bereits seit Jahren, nach dem Winter Warm-up-Trainings zu absolvieren.