16-Jähriger bei Motorradunfall tödlich verunglückt

Donnerstagnachmittag kam es auf der Miegerer Straße in Rain (Ebenthal) zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger schlitterte mit seinem Motorrad unter ein Auto. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der 16-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt Land war gegen 17.15 Uhr in Rain unterwegs, als ihm ein 65 Jahre alter Pkw-Lenker entgegenkam. Dieser, ein gebürtiger Deutscher, sah, gemeinsam mit seiner 34-jährigen Beifahrerin, den jungen Burschen in einer Linkskurve ins Trudeln kommen.
Offenbar rutschte er mit dem Motorrad weg und schlitterte mit beiden Rädern frontal unter den Pkw. Die beiden stiegen unverzüglich aus und mussten feststellen, dass der 16-jährige unter dem Pkw eingeklemmt war. Sie setzten sofort die Rettungskette in Gang.
Der Verunfallte wurde mittels hydraulischen Wagenhebers von der Feuerwehr geborgen. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C 11 begann mit der Reanimation, konnte jedoch nur mehr den Tod des 16-jährigen, der selbst ehemaliges Jungfeuerwehrmitglied in der Region war, feststellen.
Ein Alkotest beim deutschen Fahrzeuglenker verlief negativ. Im Einsatz standen die FF Ebenthal mit 17 Personen, die FF Mieger mit 17 Personen sowie die FF Gurnitz mit 30 Personen.
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