16-Jähriger bei Motorradunfall tödlich verunglückt

Der Verunfallte wurde mittels hydraulischen Wagenhebers von der Feuerwehr geborgen. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C 11 begann mit der Reanimation, konnte jedoch nur mehr den Tod des 16-jährigen, der selbst ehemaliges Jungfeuerwehrmitglied in der Region war, feststellen.

Ein Alkotest beim deutschen Fahrzeuglenker verlief negativ. Im Einsatz standen die FF Ebenthal mit 17 Personen, die FF Mieger mit 17 Personen sowie die FF Gurnitz mit 30 Personen.