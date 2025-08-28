Hoher Blutzoll in Kärnten: Bereits 27 Unfalltote

Krebskranke Patrice Aminati: „Leben ist endlich“
Erschreckende Zwischenbilanz: Schon jetzt sind beinahe so viele Menschen auf den Straßen in Kärnten ums Leben gekommen wie im gesamten Vorjahr. Unter den Todesopfern auch zahlreiche Zweirad-Lenker.
„Tatsächlich sind die aktuellen Zahlen erschreckend“, bestätigt Oberst Adolf Winkler, Chef der Landesverkehrsabteilung, die traurige Zwischenbilanz im Gespräch mit der „Kärntner Krone“. Allein von Jänner bis zum 25. August haben heuer bereits 27 Verkehrsteilnehmer auf den Straßen in Kärnten ihr Leben verloren. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des Vorjahres zählte die Statistik 14 Todesopfer, mit Ende 2024 musste man insgesamt 29 bedauern.
