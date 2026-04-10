Überraschung bei OMV: Erstmals wird Frau Chefin

Es ist eine Personalentscheidung mit Signalwirkung für einen der größten heimischen Industriekonzerne: Die OMV steht vor einem historischen Führungswechsel, der erstmals eine Frau an die Spitze des teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemieriesen bringen könnte. Doch endgültig entschieden ist noch nichts – der Aufsichtsrat muss erst zustimmen.