Österreichs neuer Weltkonzern: Erste Details

Verhandlungserfolg für OMV

Mit Roger Kearns hat man sich als Kompromiss auf den bisherigen Chef des kanadischen Konzerns Nova Chemicals als neuen BGI-Boss geeinigt. Stefan Doboczky, derzeit Chef der Borealis und früher Boss der Lenzing AG, wird als Vize-Chef und CCO die kommerziellen Agenden des Konzerns verantworten. Daneben wird es zwei einfache Vorstandmitglieder geben: ein Manager aus Abu Dhabi wird COO, ein externer Manager Finanzvorstand (CFO).