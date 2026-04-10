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16 Jahre Viktor Orban: Wer kommt als Nächstes?

Community
10.04.2026 14:00
Schafft es Orban weitere 4 Jahre an der Macht zu bleiben?
Schafft es Orban weitere 4 Jahre an der Macht zu bleiben?(Bild: AFP/FERENC ISZA)
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Von Community

Was passiert nach langen Regierungszeiten dominanter Persönlichkeiten? Am Beispiel von Viktor Orbán und seinen mittlerweile rund 16 Jahren an der Spitze Ungarns wird diese Frage besonders greifbar, zumal am Sonntag eine richtungsweisende Wahl ansteht, bei der ihm erstmals die Abwahl drohen könnte. Wer könnte ihm folgen und was würde ein Wechsel überhaupt bedeuten?

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Während einige argumentieren, dass lange Amtszeiten für Stabilität sorgen, sehen andere darin eine Herausforderung für demokratische Erneuerung. Laut der Politologin Eszter Kovàts stehen die Chancen für Herausforderer Péter Magyar derzeit ungewöhnlich gut: Umfragen sehen seine Tisza-Partei teils deutlich vorne, getragen von hoher Mobilisierung. Gründe für Orbáns wachsende Verwundbarkeit liegen unter anderem in wirtschaftlichen Problemen, maroder Infrastruktur sowie politischen Skandalen der letzten Jahre. Gleichzeitig ist der Wahlkampf zunehmend hart geworden, geprägt von Vorwürfen, persönlichen Angriffen und einer aufgeheizten Stimmung im Land.

Zwischen Kontinuität und Neuanfang
In Diskussionen wird häufig thematisiert, ob ein möglicher Nachfolger eher für Stabilität oder für einen echten Bruch stehen würde. Trotz der weitreichenden Kontrolle über zentrale Institutionen zeigen sich laut Beobachtern erste Risse im bestehenden System, während oppositionelle Dynamiken an Stärke gewinnen. Zugleich spielen Angstkampagnen und geopolitische Narrative, etwa rund um die Ukraine, eine immer größere Rolle im politischen Diskurs und verstärken die Polarisierung.

Was denken Sie: Sind lange politische Amtszeiten eher ein Garant für Stabilität oder ein Hindernis für notwendige Veränderungen? Glauben Sie, dass sich in Ungarn mit Figuren wie Péter Magyar ein echter Wandel abzeichnet, oder werden bestehende Machtstrukturen auch nach einem möglichen Wechsel fortbestehen? Und wie stark hängt die Zukunft eines Landes letztlich von einzelnen Personen ab? Schreiben Sie uns Ihre Einschätzung in die Kommentare!

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