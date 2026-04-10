16 Jahre Viktor Orban: Wer kommt als Nächstes?

Während einige argumentieren, dass lange Amtszeiten für Stabilität sorgen, sehen andere darin eine Herausforderung für demokratische Erneuerung. Laut der Politologin Eszter Kovàts stehen die Chancen für Herausforderer Péter Magyar derzeit ungewöhnlich gut: Umfragen sehen seine Tisza-Partei teils deutlich vorne, getragen von hoher Mobilisierung. Gründe für Orbáns wachsende Verwundbarkeit liegen unter anderem in wirtschaftlichen Problemen, maroder Infrastruktur sowie politischen Skandalen der letzten Jahre. Gleichzeitig ist der Wahlkampf zunehmend hart geworden, geprägt von Vorwürfen, persönlichen Angriffen und einer aufgeheizten Stimmung im Land.