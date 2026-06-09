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Der digitale Pranger: Eskaliert der Hass im Netz?

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09.06.2026 17:00
Hasskommentare auf Social Media sind ein zunehmendes Problem.
Hasskommentare auf Social Media sind ein zunehmendes Problem.(Bild: stock.adobe.com null)
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Von Community

Ein harmloser Dialekt-Scherz – und schon bricht ein brutaler Shitstorm aus. Für Hass im Netz braucht es wenig, wie das Beispiel um Katharina Straßer zeigt. Während die Politik über die Haftung für Kommentare und Likes diskutiert, verroht der Umgangston online zusehends. Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen Kritik und Hass?

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Das „Gaugau“-Gate um Katharina Straßer zeigt, wie schnell ein harmloser Scherz im Netz zu Beschimpfungen „unter der Gürtellinie“ führt. Viele Menschen beleidigen auf Social Media immer hemmungsloser – oft sogar unter ihrem echten Namen. Die Gesetze kommen da kaum hinterher: So stellte zuletzt das Höchstgericht klar, dass ein schnelles „Like“ nicht automatisch eine strafbare Beleidigung ist. Das eigentliche Problem bleibt jedoch bestehen: Online-Kommentarspalten mutieren immer öfter zu Zonen voller Aggression, in denen der respektvolle Umgang komplett auf der Strecke bleibt.

Die Aussprache dieses Heißgetränks sorgte unlängst für Unmut im Netz.
Die Aussprache dieses Heißgetränks sorgte unlängst für Unmut im Netz.(Bild: P. Huber)

Umgangston verroht zusehends
Auch die Leserinnen und Leser im Forum können einen zunehmenden Verfall des guten Umgangstons auf sozialen Medien wahrnehmen, wie auch kamillentee anmerkt:

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kamillentee
Einerseits gibt es immer wieder Menschen, die offenbar alles und jeden Fu... im Internet posten müssen oder das Bedürfnis haben, intime Dinge öffentlich zu machen. Für mich ist das eine liebenswerte Eigenschaft – oder, wenn man so will, eine Marotte und gehört in das Privatleben.

Andererseits ist es furchtbar, wie manche Menschen auf persönlicher Ebene beleidigend werden. Sie scheinen damit irgendetwas kompensieren zu wollen und ihren Frust an anderen auszulassen.

Die Menschheit hat gegenseitige Rücksichtnahme und einen respektvollen Umgang miteinander teilweise völlig verlernt. Dank Social Media, wo man sich vermeintlich anonym fühlt und seinem Gegenüber solche Dinge nicht direkt ins Gesicht sagen muss, wird dieses Verhalten leider immer schlimmer.
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Ab welchem Punkt ist ein Online-Kommentar für Sie keine Kritik mehr, sondern purer Hass? Wie nehmen Sie die Veränderung des Umgangstons auf Social Media in den letzten Jahren wahr? Wir sind gespannt, was Sie zu diesem Thema zu sagen haben!

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