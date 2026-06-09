Der digitale Pranger: Eskaliert der Hass im Netz?

Das „Gaugau“-Gate um Katharina Straßer zeigt, wie schnell ein harmloser Scherz im Netz zu Beschimpfungen „unter der Gürtellinie“ führt. Viele Menschen beleidigen auf Social Media immer hemmungsloser – oft sogar unter ihrem echten Namen. Die Gesetze kommen da kaum hinterher: So stellte zuletzt das Höchstgericht klar, dass ein schnelles „Like“ nicht automatisch eine strafbare Beleidigung ist. Das eigentliche Problem bleibt jedoch bestehen: Online-Kommentarspalten mutieren immer öfter zu Zonen voller Aggression, in denen der respektvolle Umgang komplett auf der Strecke bleibt.