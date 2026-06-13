WM-Coach? „Kann ihn nicht allzu ernst nehmen“

„In den USA mussten wir die Spieler manchmal anflehen, die Nationalhymne zu singen.“ So blickte Jesse Marsch auf seine Zeit beim Nationalteam seines Heimatlandes zurück. Der ehemalige Salzburg-Trainer war 2010 bei der WM in Südafrika als Assistent dabei. Vor dem Auftaktspiel gegen Bosnien und Herzegowina (1:1) lobte er dafür die Mentalität „seiner“ Kanadier in den höchsten Tönen. „Die Jungs singen aus vollem Hals, weil sie dem Land zeigen wollen, wie stolz sie darauf sind, hier zu sein und Kanada zu repräsentieren.“