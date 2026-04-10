Melania Trump bricht ihr Schweigen zu Epstein

In ihrer Erklärung stellte die 55-Jährige klar, sie habe keine persönliche Beziehung zu Epstein gehabt. „Ich war nie mit Epstein befreundet“, sagte sie. Weder sei sie auf dessen Privatinsel gewesen, noch habe sie eines seiner Flugzeuge genutzt. Von seinen Verbrechen habe sie nichts gewusst.