Foto von Trump und Melania fehlt in Epstein-Akten

In den kürzlich veröffentlichten Tausenden Dokumenten der Epstein-Akten fehlt offenbar ein Bild, das den US-Präsidenten mit seiner Gattin neben dem Sexualstraftäter und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell zeigt. Auch andere Dateien seien gelöscht worden, kritisieren die Demokraten.
Ein Foto sei anscheinend aus einem Datensatz gelöscht worden, der auf der Seite des Ministeriums heruntergeladen werden kann, heißt es in dem X-Beitrag. Auf der besagten Aufnahme sind zum Teil eingerahmte Fotos zu sehen. Eines der Fotos ist schon älter und zeigt den heutigen US-Präsidenten Donald Trump.
Um dieses Bild geht es – das besagte Foto von den Trumps befindet sich in der Schublade links:
Trump ist mit seiner Frau Melania in Begleitung vonJeffrey Epstein und dessen langjähriger Vertrauten Ghislaine Maxwell zu sehen. Ex-US-Präsident Bill Clinton ist auf einem anderen Foto abgebildet. Das US-Justizministerium äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorwurf.
Neuere Version des Datensatzes mit weniger Dateien
Eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur ergab, dass eine neuere Version des ersten Datensatzes vom Samstag mindestens 16 Dateien weniger umfasste als eine vorherige Version des Archivs vom Freitagnachmittag. Neben dem Foto, das laut Demokraten fehlt, sind in der neueren Version auch bestimmte Aufnahmen eines Raumes mit einer Massageliege nicht mehr enthalten.
Eine Sprecherin des Weißen Hauses hatte nach Beginn der Veröffentlichung Tausender Dateien am Freitagabend noch beteuert, dass die derzeitige US-Regierung die „transparenteste“ in der Geschichte des Landes sei.
