E-Control sicher: „Die Spritpreisbremse wirkt“

Die Österreicher spüren von der Entlastung wenig: „Das ist doch ohnehin reine Verarschung der Bundesregierung. Gestern 20 Cent teurer, heute sechs Cent billiger. Na und? Für Pendler ist der hohe Benzinpreis ohnehin der Wahnsinn. Ich bin Pensionist, brauche mein Auto nicht täglich. Aber für all jene, die darauf angewiesen sind, ist die Situation verdammt hart“, kritisierte auch Manfred Möslinger aus Oberösterreich bei einem „Krone“-Lokalaugenschein. Auch für die Mitarbeiterin einer Tankstelle, Sonja Aspetzberger, ist die Spritpreisbremse nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: „Wir müssen uns dem fügen, was die Regierung beschließt, aber diese zehn Cent scheinen mir lächerlich.“