Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle

Die „Krone“ hat die Preise bei einer Tankstelle im Norden Wiens verglichen und am Donnerstagmittag erstmals einen Rückgang feststellen können. Die Unterschiede zwischen Benzin und Diesel sind dabei aber groß. Bei Benzin bzw. Super 95 gab es nämlich eine Reduktion von satten acht Cent auf einen Schlag, beim Diesel waren es nur drei Cent.

Die Tankstellen müssen die gesunkenen Einkaufspreise an die Konsumenten weitergeben, das regelt eine Verordnung der Regierung.