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Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle

Wirtschaft
09.04.2026 13:04
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Nach der Verkündung der Waffenruhe im Krieg der USA und Israels gegen den Iran am Mittwoch gibt es nun die erste Erholung beim Spritpreis. Obwohl der Preis für Rohöl bereits am Mittwochabend gefallen war, kam der Effekt erst am Donnerstag um 12 Uhr bei den Autofahrern an.

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Die „Krone“ hat die Preise bei einer Tankstelle im Norden Wiens verglichen und am Donnerstagmittag erstmals einen Rückgang feststellen können. Die Unterschiede zwischen Benzin und Diesel sind dabei aber groß. Bei Benzin bzw. Super 95 gab es nämlich eine Reduktion von satten acht Cent auf einen Schlag, beim Diesel waren es nur drei Cent.

Die Tankstellen müssen die gesunkenen Einkaufspreise an die Konsumenten weitergeben, das regelt eine Verordnung der Regierung.

Der Grund für die verspätete Preisweitergabe: Die Preise für den Treibstoff, der am nächsten Tag zu Mittag an den Tankstellen erhältlich ist, werden am Vortag zwischen 19 Uhr und Mitternacht errechnet. Fällt der Preis für Rohöl dann beispielsweise in der Nacht, können die Preise erst am darauffolgenden Tag berücksichtigt werden.

Berechnung der Spritpreise
Die Preise an der Tankstelle orientieren sich nicht direkt am aktuellen Rohölpreis, sondern an sogenannten Marktpreisen für fertigen Sprit (Benzin/Diesel). Diese werden von Preisagenturen wie Platts und Argus  berechnet, daran orientieren sich die weltweiten Preise.

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Viele Mineralölunternehmen nutzen genau den berechneten Durchschnitt vom Vorabend, den die Agenturen ausgeben, als Grundlage für ihre Preise am nächsten Tag. Deshalb: Wenn der Rohölpreis in der Nacht fällt, sieht man das nicht sofort an der Tankstelle, weil der relevante Marktpreis für diesen Tag schon vorher festgelegt wurde. Erst wenn sich diese Marktpreise am nächsten Tag ändern, wirkt sich das auf die Spritpreise aus. Von den Verkaufspreisen müssen dann verpflichtend aufgrund der Spritpreisbremse fünf Cent abgezogen werden, was die Gewinnspanne verringern soll.

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