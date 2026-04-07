Biker bei Kollision von Maschine geschleudert

Vom Motorrad katapultiert

Durch die Wucht des Anpralls wurde der 60-Jährige von seiner Maschine geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Villach eingeliefert. Der 44-jährige Autofahrer zog sich leichte Blessuren zu, seine Beifahrerin sowie zwei mitfahrende Kinder blieben glücklicherweise unversehrt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt.