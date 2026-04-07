Biker bei Kollision von Maschine geschleudert

Am Ostermontag kam es am späten Nachmittag aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer (60) auf der Ossiacher Bundesstraße. Der Biker wurde dabei von seinem Motorrad geschleudert.
Am Ostermontag gegen 17.45 Uhr nahm das Unheil auf der Ossiacher Bundesstraße (B94) seinen Lauf. Ein 44-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach-Land wollte nach links in die Niederdorferstraße einbiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Motorrad, das von einem 60-jährigen Villacher gelenkt wurde.
Vom Motorrad katapultiert
Durch die Wucht des Anpralls wurde der 60-Jährige von seiner Maschine geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Villach eingeliefert. Der 44-jährige Autofahrer zog sich leichte Blessuren zu, seine Beifahrerin sowie zwei mitfahrende Kinder blieben glücklicherweise unversehrt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt.
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