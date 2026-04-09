Erster nicht-iranischer Tanker wagt die Durchfahrt

Iran hält an Kontrollen fest

Die USA und der Iran hatten sich nach mehr als fünf Wochen Krieg auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Die Führung in Teheran erklärte sich im Gegenzug bereit, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen – betonte jedoch, die Meerenge weiter kontrollieren und möglicherweise Maut für die Passage kassieren zu wollen.