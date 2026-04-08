Keine freie Fahrt: Iran behält Hormuz im Griff

Verkehr kommt nur langsam wieder in Fahrt

Unterdessen zeigen Daten des Schiffsverfolgungsdienstes MarineTraffic erste Anzeichen einer Belebung des Verkehrs. Dennoch bleibt die Lage fragil: Laut einem Insider, der an Gesprächen beteiligt ist, könnte die Meerenge frühestens Donnerstag oder Freitag wieder freigegeben werden – vorausgesetzt, es kommt zu einer Einigung auf ein Rahmenabkommen.