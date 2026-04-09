Aktuelle Lage: So steht es um Straße von Hormuz

Ob sich auch EU-Länder in der Zukunft an Marinemissionen vor der iranischen Küste beteiligen, ist unklar. Trump hatte die NATO-Verbündeten unter anderem aufgefordert, die USA bei der Sicherung der Straße von Hormuz zu unterstützen. Diese hielten sich zuletzt mit Zusagen zurück. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte am Mittwoch, Deutschland werde in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu gewährleisten. Was das genau bedeutet, ist bisher unklar.