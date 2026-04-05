Iran-Krieg hält arabische Gäste von Salzburg fern

Der Nahost-Konflikt zwingt arabische Touristen dazu, weniger zu reisen – damit bleibt auch Österreich als Urlaubsziel aus. Das trifft einige Tourismusorte und Branchen, aber viele blicken dem Sommer entspannt entgegen.
Die Bomben in Nahost wirken sich auch auf Salzburgs Tourismus aus – aber nicht überall. Schwer getroffen vom Iran-Krieg ist derzeit Stefan Herzl, Chef der Panorama Tours in Salzburg Stadt. Er schildert: „Der arabische Raum ist ein Totalausfall, dazu kommen weniger Buchungen aus dem asiatischen Raum, etwa aus Korea und Indien bzw. ganz Südostasien. Und die Amerikaner buchen sehr verhalten.“
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