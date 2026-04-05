Iran-Krieg hält arabische Gäste von Salzburg fern

Die Bomben in Nahost wirken sich auch auf Salzburgs Tourismus aus – aber nicht überall. Schwer getroffen vom Iran-Krieg ist derzeit Stefan Herzl, Chef der Panorama Tours in Salzburg Stadt. Er schildert: „Der arabische Raum ist ein Totalausfall, dazu kommen weniger Buchungen aus dem asiatischen Raum, etwa aus Korea und Indien bzw. ganz Südostasien. Und die Amerikaner buchen sehr verhalten.“