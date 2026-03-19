Stornos: Nahost-Krieg trifft Türkei besonders hart

„Die nächsten vier bis sechs Wochen werden entscheidend sein“

Mehmet Isler, Vorsitzender des Verbandes der Tourismus- und Beherbergungsbetriebe in der Ägäis (ETIK), bestätigt die massiven Stornierungen aus dem Iran und dem arabischen Raum, geht aber davon aus, dass sich Tourismusströme aus Krisenregionen in das sicherere Mittelmeer verlagern könnten und hofft damit auch auf die Türkei. Dennoch fügt er hinzu: „Die nächsten vier bis sechs Wochen werden entscheidend sein. Kurzfristige Verluste ziehen wir natürlich in Betracht.“